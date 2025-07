Mariscal Ruiz aplaza su reaparición

La reaparición de Mariscal Ruiz tendrá que esperar. Así lo ha anunciado el propio novillero de Mairena del Aljarafe en un comunicado en el que explica que no podrá cumplir los compromisos contraídos en los ruedos de Tudela y Orthez.

Mariscal arrastra una dolorosa fractura de clavícula desde el pasado 10 de julio cuando fue herido en la plaza de Las Ventas. El novillero fue alcanzado por el quinto ejemplar de Los Chospes cayendo de mala manera al ruedo para sufir un fortísimo golpe en la cabeza que, más que inconsciente, lo dejó completamente inerte en el ruedo venteño. En ese momento preocupaba más ese golpe que encendió todas las alarmas cuando el joven lidiador era trasladado completamente incosciente a la enfermería.

Según señalaba el parte firmado por el doctor Máximo García Padrós, el novillero de Mairena del Aljarafe había sufrido un traumatismo craneoencefálico que demandaba una observación más detenida. Además, Mariscal presentaba una contusión extremo distal de la clavícula derecha que acabaría siendo diagnosticada como fractura. El pronóstico era reservado y fue trasladado a la clínica Fraternidad Muprespa-Habana de Madrid.

Su padre, el banderillero retirado Luis Mariscal, confirmaría ese extremo algunos días después. Su hijo Alejandro, además arrastrar un cuadro de mareos y dolor de cervicales, se había roto la clavícula complicando su recuperación y aplazando su vuelta a los ruedos. "Ahora sólo tenemos que esperar el tema de la fractura de la clávicula; tiene roto el tercio distal del hombro derecho", señaló.

No es el único percance que ha sufrido Alejandro Mariscal Ruiz este año en Las Ventas. A primeros de abril ya había sufrido un puntazo y un grave corte del tendón flexor y el nervio cubital que complicó el inicio de su temporada.

El comunicado íntegro del novillero de Mairena del Aljarafe es el siguiente:

El pasado 10 de julio, sufrí una cogida en la Plaza de Toros de Madrid que me provocó la fractura en la parte posterior de la clavícula derecha. A pesar de las recomendaciones médicas de guardar reposo, mi intención desde el primer momento ha sido continuar con mis compromisos y no dejar de torear.

Tenía programadas dos novilladas para este viernes en Tudela y el domingo en Orthez, y aunque soy plenamente consciente de la responsabilidad que conllevan, no me faltaban ganas ni preparación para afrontarlas. Sin embargo, el dolor constante que arrastro desde la lesión ha sido más fuerte, y finalmente me ha impedido estar al cien por cien físicamente para dar la cara como merecen los públicos y los compañeros.

Me duele profundamente no poder estar en esas dos citas, por el respeto que tengo a la afición, a las empresas y a todos los que confían en mí. Solo puedo agradecer el cariño recibido estos días y prometer que, en cuanto la salud lo permita, volveré al ruedo con más fuerza e ilusión que nunca.

Mi intención es reaparecer a principios de agosto, con la misma entrega y responsabilidad de siempre.

Gracias por la comprensión.

Mariscal Ruiz