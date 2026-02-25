Martín Núñez protagonizará un tentadero benéfico para Andex

La dehesa Gómez Ortega, en la carretera de Burguillos a Castilblanco, acogerá el próximo 18 de abril a mediodía una fiesta campera -bajo el título Latidos de Oro- a beneficio de la asociación de niños oncológicos Andex.

El matador de toros Luis Martín Núñez reaparecerá por un día para lidiar un utrero en una jornada que incluirá la suelta de dos becerros para el disfrute de los más jóvenes. El programa incluye la participación de DJ Vega y el grupo jaleo además de la exhibición de doma de Alejandro Gutiérrez.

260226 TENTADERO SOLIDARIO

Andex, cuya presidencia de honor ostenta María Luisa Guardiola, es una asociación estrechamente ligada al mundo del toro que, desde su fundación, siempre ha mostrado su faz más solidaria para colaborar en sus fines.