El mayoral de Partido de Resina ya está fuera de peligro

Julián Ruiz Quinta, mayoral de la ganadería de Partido de Resina, ya ha abandonado la UCI del Hospital Virgen del Rocío, se encuentra estable y ha iniciado el proceso de recuperación y rehabilitación. Así lo han anunciado los responsables de la propia ganadería a través de las redes sociales poniendo fin a casi dos meses de incertidumbre.

El conocedor de la mítica vacada que pasta en tierras de Aznalcázar -los antiguos pablorromeros- sufrió el pasado 16 de noviembre un gravísimo percance cuando se hallaba a lomos de su caballo, dirigiendo unas labores de manejo de ganado. Desde entonces había permanecido en cuidados intensivos e incluso se había llegado a temer que sufriera daños cerebrales irreversibles.

"Desde toda la familia de Partido de Resina queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los aficionados que, durante estos dos largos meses, os habéis interesado y mostrado vuestro cariño por nuestro mayoral" han explicado desde el perfil oficial de la ganadería que dirige Tico Morales. "Han sido meses especialmente delicados, pero gracias a Dios la evolución está siendo positiva y cada día apreciamos una notable mejoría", añaden los criadores expresando sus deseos de "poder verlo muy pronto de nuevo en el campo, donde siempre ha estado".

El percance llegó cuandomovía una punta de utreros de un cercado a otro. Uno de los animales se le arrancó provocando el rebote de su montura a pesar de encontrarse al otro lado del vallado. El jinete salió despedido del caballo y en el trance de la caída recibió una fuerte coz en la cara que le produjo la fractura de la mandíbula y daños en la tráquea. Aunque pudo levantarse por su propio pie permanece en estado de coma desde su ingreso en el Virgen del Rocío.

Un otoño accidentado

Este percance se unía a los que ya habían sacudido el campo bravo sevillano antes de las fiestas navideñas. La lista la había abierto el ganadero ursaonense Julio de la Puerta, que sufrió una aparatosa cogida que se saldó con un brazo destrozado -tuvo que ser operado en el hospital de Osuna- después de ser alcanzado por un toro en el corral en otras labores de manejo. Pocas fechas después llegaban las noticias de la tremenda paliza sufrida por el novillero Cayetano Romo en un entrenamiento a puerta cerrada que culminó con una fractura nasal y una cornada interna en el vientre.

Pero la lista se engrosó aún más. Sin solución de continuidad trascendía el accidente sufrido por el criador Joaquín Lora a finales de octubre -del que aún sigue recuperándose- que obligó a hospitalizarlo. El percance sobrevino en las labores de traslado de un semental de un cerrado a otro cuando, inesperadamente, el animal se le arrancó cogiéndole de lleno.

Lora quedó inconsciente en el suelo, aunque, por fortuna, el animal -que no estaba en puntas- tampoco se ensañó con su presa. El ganadero fue evacuado de urgencia a un hospital de la capital hispalense, donde se confirmó que sufría una herida en la boca y dos costillas rotas, una de ellas desplazada, lo que le dificultaba para moverse y respirar con normalidad.