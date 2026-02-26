Morante estará dos tardes en la Feria del Caballo de Jerez

Todo estaba bien encaminado para que Morante hiciera el paseíllo en la próxima Feria del Caballo de Jerez. Pero la sorpresa ha llegado al saber que serán dos las tardes que cumpla el genio cigarrero.

Así lo ha confirmado la casa Matilla, a través de la empresa Funtausa, que detallará las combinaciones de toros y toreros en los próximos días.

El ciclo jerezano estará dedicado a la memoria de Rafael de Paula y Álvaro Domecq -que protagonizan el cartel del ciclo- y se desarrollará desde el 9 al 16 de mayo. Jerez es una de las plazas talismán de Morante en la que, además, cortó un rabo en su apoteósica temporada de 2025

Anunciado en Nimes

Los rumores también ubican a Morante en plazas como Alicante y podría estar próximo a cerrar su presencia en Córdoba, también de la mano del empresario José María Garzón.

Sí es fijo ya en el bimilenario anfiteatro de Nimes en la próxima feria de Pentecostés en la que compartirá cartel, el 23 de mayo, con Talavante y Marco Pérez para estoquear un encierro de El Freixo.

Es una fecha más que se suma a la agenda creciente del torero de La Puebla que tiene cerrada en firme su presencia en el abono sevillano y ha adquirido el compromiso con Ramón Valencia y Toño Matilla de torear dos tardes en Zaragoza si le conceden el coso de la Misericordia a la UTE que forman con Jesús Mena.

Mucho más segura es su vuelta a la plaza de toros de Ronda, que recuperaría su función taurina tras dos años largos de obras para rehabilitar los problemas estructurales de sus inconfundibles arcadas de piedra. Morante encabezaría el cartel de la inimitable Goyesca -que aún no goza de confirmación oficial- que estaría completado por el rejoneador Diego Ventura y los matadores de toros José María Manzanares y Juan Ortega según avanzó la web especializada Aplausos. Las reses reseñadas para la ocasión pertenecerían al hierro de Garcigrande.