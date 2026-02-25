La agenda de Morante sigue ampliándose: se confirma Nimes; reabrirá Ronda

"De nuevo brillarán el sol y el arte de Morante de la Puebla el 23 de mayo en la plaza de Nîmes, donde el maestro reaparecerá en Francia en su próxima Feria", escribía Casas en su cuenta de Instagram días atrás dando naturaleza a la presencia del genio cigarrero en el bimilenario anfiteatro nimeño en la próxima feria de Pentecostés. Es una fecha más que se suma a la agenda creciente del torero de La Puebla que tiene cerrada en firme su presencia en el abono sevillano y ha adquirido el compromiso con Ramón Valencia y Toño Matilla de torear dos tardes en Zaragoza si le conceden el coso de la Misericordia a la UTE que forman con Jesús Mena.

Todo estaría también perfectamente encaminado -aunque el acuerdo aún está pendiente de ser rubricado- para que Morante haga el paseíllo en la próxima Feria del Caballo de Jerez, una de sus plazas talismán en la que, además, cortó un rabo en su apoteósica temporada de 2025. Los rumores también ubican a Morante en plazas como Alicante y podría estar próximo a cerrar su presencia en Córdoba, también de la mano del empresario José María Garzón.

Mucho más segura es su vuelta a la plaza de toros de Ronda, que recuperaría su función taurina tras dos años largos de obras para rehabilitar los problemas estructurales de sus inconfundibles arcadas de piedra. Morante encabezaría el cartel de la inimitable Goyesca -que aún no goza de confirmación oficial- que estaría completado por el rejoneador Diego Ventura y los matadores de toros José María Manzanares y Juan Ortega según avanzó la web especializada Aplausos. Las reses reseñadas para la ocasión pertenecerían al hierro de Garcigrande.