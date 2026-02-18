Morante: a las puertas de una temporada global

“No sé hasta cuándo; ni en cuántas plazas ni en qué número de festejos. De momento nos hemos puesto esa ilusión de Sevilla y esperemos que poco a poco vayan surgiendo más cosas”. Eran las declaraciones de Morante, preguntado por Noelia López para Canal Sur, en el transcurso de la primera novillada programada con motivo de las fiestas de San Sebastián de La Puebla del Río que deben su sal y su son a la iniciativa de su vecino más famoso.

En ese momento aún humeaban los rescoldos de la gran noticia del estreno del año. Morante volvía sin haberse marchado y estaba dispuesto a retomar su papel de diestro base de la temporada sevillana. Pero desde ese mismo momento, en los entrebastidores del toreo se empezaba a dar por hecho que el torero no iba a hacer ascos a anunciarse en algunos cosos de su predilección, posiblemente en una temporada ajustada, de arte y ensayo, que quedaría lejos de las cifras que había manejado en los años anteriores.

A día de hoy sólo hay cuatro compromisos confirmados en la agenda del genio cigarrero: son los cuatro bolos acordados con José María Garzón -con opción a un quinto en septiembre si se encontrara dispuesto y con ganas- para mantener el estatus de torero regio en el coso del Baratillo, que estrena empresa y tenencia. Morante será el encargado de levantar el telón definitivo de esta nueva era el Domingo de Resurrección, que cae en un temprano 5 de abril, anunciado junto a Roca Rey y David de Miranda para despachar un encierro de Garcigrande.

Morante se convierte, además, en el hilo conductor de la preferia, desde el jueves 16 compartiendo cartel con Juan Ortega y el debutante Víctor Hernández -una combinación que ha caído de pie entre los aficionados- hasta el Lunes de Farolillos, que el diestro de La Puebla ilumina junto a Borja Jiménez y Tomás Rufo para despachar las reses de la casa Matilla. Es el mismo hierro escogido para el 4 de junio, festividad del Corpus, para recuperar una fecha emblemática que en 2026 va a gozar del cartel más rematado del abono: el propio Morante junto a Ortega y Aguado. ¿Lo de septiembre? Pues ya se verá...

Madrid, 12 de octubre de 2025; una retirada que no lo fue. / EFE

Conjeturas, probabilidades, certezas...

A partir de ahí entramos en el terreno de las conjeturas y las probabilidades, también de las certezas. Morante está valorando las distintas ofertas y la intención inicial de componer una temporada testimonial de fechas y escenarios muy escogidos podría ampliarse hasta asumir una campaña casi al uso. La última noticia es que el diestro cigarrero ha asumido el compromiso de actuar dos tardes en la feria del Pilar si el coso zaragozano fuera concedido a la UTE formada por Ramón Valencia, Toño Matilla y el empresario Jesús Mena que disputan las llaves de la plaza a Alberto García, gerente de Tauroemoción. De alguna manera, se la debían al anterior empresario de la Maestranza...

Mientras tanto ya se da por hecho que José Antonio también estará en la Feria del Caballo de Jerez. Fuentes próximas a la negociación afirman que el acuerdo no está cerrado aún aunque tampoco cuesta demasiado imaginar al genio de La Puebla volviendo a hacer el paseíllo en una de susplazas talismán en la que, además, cortó un rabo en 2025. Sabemos que también ha habido contactos con Rafael García Garrido, empresario de Las Ventas, escenario de aquella emocionante retirada que no lo ha sido. Pedro Marques, apoderado del torero, hizo una llamada a la calma pero el empresario no alberga ninguna duda...

La baraja de posibilidades se sigue ampliando. No hace falta elucubrar demasiado para situar a Morante haciendo el paseíllo en plazas como Salamanca -también cortó un rabo diferencial- o El Puerto de Santa María, otro de sus ruedos predilectos. La Goyesca de Ronda, que recuperaría su lugar en el mapa taurino a la conclusión de las obras de su bicentenario coso, sería otro escenario ad hoc para Morante que ya había declarado que estaría puesto y dispuesto para actuar en la reinauguración de la Maestranza de piedra.

¿Podemos seguir añadiendo plazas? Zabala de la Serna, en una reciente información publicada en El Mundo, hablaba de otro ruedo singular: el de Nimes. En ese mismo envite se pueden añadir todos o algunos de los cosos gestionados por Carlos Zúñiga que además de El Puerto también gestiona ruedos como Aranjuez o Gijón. Puestos a imaginar cabría añadir a la lista otras plazas como la de Marbella, Azpeitia... La agenda no tardará en conformarse.