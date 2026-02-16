Morante adquiere el compromiso de torear en Zaragoza si le dan la plaza a Valencia y Matilla

La Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Toño Matilla y Ramón Valencia ha formalizado su candidatura para gestionar la Plaza de Toros de Zaragoza, incorporando a su oferta un importante atractivo: el compromiso de Morante de la Puebla de actuar en dos tardes durante la próxima Feria del Pilar según adelanta Javier Clavero en El Heraldo de Aragon.

Pedro Marques, apoderado del diestro de La Puebla -aclara la información en el mismo diario- habría firmado una carta de compromiso que se integra como uno de los principales activos de la propuesta presentada al concurso público por el triplete empresarial que forman Ramón Valencia, Matilla y el empresario Jesús Mena.

Pero no serán los únicos que concursen por el coso maño pese a la fuerte contestación que había despertado en el sector empresarial taurino el pliego publicado por la Diputación de Zaragoza, propietaria del coso. Alberto García, gerente de Tauroemoción, también pugnará por el coso. Sería la segunda plaza de primera a la que podría accedir después de haberse hecho con la gestión del coso de plaza de toros de Málaga, que anteriormente era gestionada por José María Garzón.

Valencia y Matilla, precisamente, ya habían concursado conjuntamente y sin éxito por la plaza de Santander que fue confiada al propio Garzón por el ayuntamiento montañés después de un farragoso proceso denunciado por los licitantes por una supuesta falsedad documental que no tuvo recorrido.

En cualquier caso, el pliego de la plaza de Zaragoxza ha generado una fuerte contestación en el sector. ANOET lo ha calificado de “inaceptable” al considerar que limita la libertad empresarial y condiciona la gestión de la temporada al exigir la publicación anticipada de los carteles.

La patronal taurina instó a la Diputación de Zaragoza a replantear el modelo y adoptar fórmulas que, a su juicio, “beneficien realmente a la tauromaquia y preserven el futuro de la plaza”, en un contexto de división empresarial que se hace patente cuando varios de sus socios, obviando esas críticas y reclamaciones, optan a la adjudicación del recinto.