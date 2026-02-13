Morante de la Puebla confirma una tarde en la Feria de Jerez 2026

Morante de la Puebla ha cerrado su presencia en la Feria del Caballo de Jerez de la Frontera, según ha informado la revista Aplausos. El torero de La Puebla del Río ha alcanzado un acuerdo con la empresa Matilla para participar en una tarde de la próxima edición de este evento taurino, sumando así Jerez a su calendario junto a la ya confirmada Feria de Abril de Sevilla.

La decisión del diestro permite a la gestora del coso jerezano cerrar definitivamente su programación, que se mantenía pendiente precisamente a la espera de conocer la disponibilidad del sevillano. Morante actuará una sola tarde en la plaza, salvo que se produzca alguna comunicación oficial que modifique este planteamiento inicial. El torero demostró su vinculación con este coso durante la temporada anterior, cuando consiguió cortar un rabo.

La confirmación convierte a Jerez en la primera parada conocida de Morante tras su actuación en la Maestranza sevillana. El matador mantiene su fidelidad a la tierra que vio triunfar a Rafael de Paula, torero al que profesa gran admiración. Esta temporada será la primera Feria del Caballo que vivirá la localidad gaditana sin la presencia de la figura del barrio de Santiago, fallecido recientemente.

La afición taurina espera con gran interés la presentación oficial de los carteles de la Feria del Caballo. La presencia del diestro genera un estímulo notable entre los seguidores, especialmente conscientes de que la temporada del sevillano no apunta a ser extensa. La información sobre su calendario se está conociendo de forma gradual, lo que convierte cada anuncio de su participación en un acontecimiento para los aficionados.