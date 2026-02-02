Osuna presenta sus XL Jornadas Taurinas

Panorámica de la plaza de Osuna, una de las más representativas de la provincia.

El activo Circulo Cultural Taurino de Osuna ha organizado su XL Jornadas Taurinas que se celebrarán del 16 al 20 de febrero en la Casa de la Cultura. El ciclo, un clásico del calendario taurino invernal, está dedicado este año a la memoria de Manuel Aranda El China.

Las jornadas se inaugurarán el lunes 16 de febrero con la apertura de la exposición fotográfica Cuadri: magia y misterio, del fotógrafo Víctor Palmar, una muestra que pone el acento en la liturgia, la verdad y el carácter del toro de la legendaria divisa onubense. El acto servirá también como homenaje a Manuel Aranda El China, figura muy vinculada a la vida cultural y taurina de la localidad.

El martes 17, el protagonismo recaerá en el torero malagueño Saúl Jiménez Fortes, que ofrecerá una reflexión en primera persona bajo el título Fortes: el precio de la libertad, en una sesión conducida por el periodista sevillano Jesús Bayort.

El ciclo se reanuda el miércoles 18 con la proyección del documental Juan García Mondeño, el torero místico y la presentación del libro Al toro por los cuernos. 40 años después, a cargo del escritor Juan Belmonte Luque autor del libro y director del documental junto a Rogelio Gordo que también participa en el acto.

El jueves 19 llegará el turno de los criadores de bravo. Santiago Domecq, bravura en alza, es el título de la charla protagonizada por el prestigioso criador jerezano que estará acompañado por el periodista Santiago Sánchez Traver.

Las XL Jornadas Taurinas de Osuna se cerrarán el viernes 20 de febrero con la entrega de premios a los triunfadores de la Feria Taurina de Osuna 2025, el tradicional descubrimiento de azulejos en la plaza de toros y la presentación oficial de los carteles de la Feria de Mayo 2026, a cargo del empresario Carmelo García.