Del quirófano al ruedo: un estudio pionero analiza las reacciones del cuerpo del torero

Un estudio científico publicado en la revista internacional Trauma Care analiza la respuesta psicofisiológica del torero Manuel Escribano tras sufrir una cornada y regresar al ruedo en una de las tardes más impactantes vividas recientemente en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. La investigación estudia lo ocurrido el 13 de abril de 2024, cuando el diestro de Gerena sufrió una cornada al inicio de la corrida, cuando se disponía a recibir a portagayola a un toro de Victorino Martín.

La lesión, localizada en la cara interna del tercio inferior del muslo derecho, obligó a su traslado inmediato a la enfermería de la plaza, donde -tal y como exigió el torero- fue intervenido quirúrgicamente bajo anestesia local con el objetivo de poder continuar la lidia. Contra todo pronóstico, y tras pasar por el quirófano del coso sevillano, el torero regresó al ruedo para enfrentarse al sexto toro de la tarde, despojado de la chaquetilla y vestido con unos vaqueros volviéndose a colocar en la puerta de chiqueros. Fue una de las imágenes más impactantes y recordadas de la temporada: de la camilla al albero en apenas unos minutos, en una secuencia que resume como pocas la propia esencia de una profesión basada en el afán de superación.

Escribano salió de la enfermería para torear al sexto después de ser intervenido. / Juan Carlos Muñoz

¿De qué trata el estudio?

El principal valor de esta investigación, señala el equipo del propio torero en una nota de prensa, reside en que "permitió registrar de forma continua la respuesta fisiológica del torero durante todo el proceso, desde los momentos previos a la cornada hasta su regreso al ruedo tras la intervención quirúrgica". Los datos obtenidos, indica la misma nota, "muestran que la reacción del organismo no siguió el patrón fisiológico habitual esperado tras un trauma de este tipo, lo que abre nuevas preguntas sobre cómo responde el cuerpo del torero en situaciones extremas".

Asimismo, desvela el mismo estudio. durante la lidia del segundo toro de su lote, "la intensidad fisiológica registrada fue inferior a la habitual, lo que sugiere que, aunque el torero estuviera en condiciones de continuar, su organismo aún se encontraba en un proceso de recuperación tras el impacto sufrido".

"Este hallazgo aporta una visión inédita sobre lo que ocurre en la enfermería y en la reanudación de la lidia, más allá de la lesión visible" añade el servicio de prensa de Escribano.

El trabajo ha sido realizado por Luis Teba-del-Pino, Luis Suárez-Arrones y Eduardo Sáez de Villarreal, investigadores en Ciencias del Deporte y responsables de la preparación física de Manuel Escribano. El estudio ha sido publicado en Trauma Care, revista científica internacional especializada en trauma y atención urgente.

"Sin pretender generalizar los resultados, la investigación ofrece una mirada basada en datos reales sobre una de esas tardes que ya forman parte de la historia reciente del toreo, e invita a profundizar en qué sucede realmente en el cuerpo del torero cuando la cornada, la enfermería y el regreso al ruedo se suceden en cuestión de minutos", concluye la nota.