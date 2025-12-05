Rafa Serna estrena apoderado

El matador de toros sevillano Rafael Serna ha llegado a un acuerdo verbal con el diestro retirado malagueño Francisco José Porras para que se haga cargo de sus asuntos profesionales a partir de ahora. “Me siento feliz por depositar toda mi confianza en un hombre como Francisco; me encuentro en el mejor momento de mi carrera y me gustaría refrendarlo este 2026 en las plazas de mayor importancia” ha señalado el torero de la Costanilla en un comunicado.

La misma nota precisa que Francisco José Porras, que ha ejercido puntualmente como empresario y administrador de algunas plazas y ha acompañado a toreros como el colombiano Luis Bolívar, inicia así una nueva etapa en el mundo del toro “cargado de ilusión –asegura- por las excelentes condiciones de Rafa Serna, que, con un mínimo de suerte, puede hacerse con un hueco importante en el escalafón”.

Rafa Serna (4 de octubre de 1995) volvió a la primera plana de actualidad a raíz de su confirmación de alternativa en la plaza de Las Ventas en la pasada feria de San Isidro. El diestro sevillano cortó una oreja pero, sobre todo, dio una buena dimensión que fue especialmente valorada por los profesionales y los aficionados más versados.

El diestro riojano Diego Urdiales fue el encargado de cederle espada y muleta para que estoquera un toro de la divisa de El Torero en una tarde marcada por la estrella rutilante del paladín limeño Roca Rey, que ofició de testigo de la ceremonia y tuvo mucho que ver en la inclusión del sevillano en el cartel.

Era la primera corrida contratada por Serna en 2025. La campaña anterior había pasado en blanco y la oportunidad de San Isidro, en una tarde de máxima expectación, iba a ser crucial para relanzar una carrera que se había basado en sus buenas actuaciones en la plaza de la Maestranza, escenario de su alternativa en la tarde del 24 de septiembre de 2017.

Fue un festejo de sabor agridulce en el que Serna, hijo del llorado cantante y compositor del mismo nombre, iba a convertirse en matador de toros de manos de Alejandro Talavante y en presencia, precisamente, de Roca Rey que volvió a ejercer de testigo en su confirmación madrileña. Serna recibió una grave cornada en la axila esa tarde que no le impediría acudir en otoño de aquel año al coso limeño de Acho para confirmar su alternativa en ruedos peruanos.

Pero ese no había sido el el percance más grave que ha sufrido el matador sevillano que el 12 de junio de 2016, en su época de novillero, sufrió una fortísima cornada en la plaza de Las Ventas de la que logró recuperarse personal y taurinamente. Rafa Serna forma parte del grupo de toreros sevillanos que tomó espíritu generacional a raíz del festival organizado en Espartinas en noviembre de 2013 por la Hermandad del Rocío de Triana.

Posteriormente rivalizó con Pablo Aguado en el ciclo de promoción celebrado en la plaza de la Maestranza en julio de 2014 llegando a abrir la Puerta del Príncipe en el festejo clasificatorio. Sus carreras novilleriles, de alguna forma, caminaron paralelas hasta el momento de sus alternativas en días consecutivos en la Feria de San Miguel de 2017. Desde entonces lucha por encontrar su propio camino y espera tener hueco en la programación de la temporada 2026 en la plaza de la Maestranza.