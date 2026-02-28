Rafael Peralta se hace cargo del apoderamiento de Joao Moura

El legendario rejoneador portugués João Moura y Rafael Peralta Revuelta han alcanzado un acuerdo para unir sus caminos durante la temporada 2026 en los ruedos españoles según ha confirmado el propio empresario y ganadero de La Puebla del Río.

Peralta ha explicado que la iniciativa nace con motivo de una efeméride histórica: los 50 años de la presentación de Moura en la plaza de toros de Madrid.

"Medio siglo después de aquella tarde inolvidable en Las Ventas, en la Beneficencia de 1976, el maestro regresará con un proyecto conmemorativo, que servirá para rendir homenaje a una trayectoria irrepetible en el rejoneo", señala el flamante apoderado explicando que el objetivo pasa por "estar presente en alguna corrida con carácter de acontecimiento o de especial relevancia".

"La temporada 2026 tendrá así un marcado carácter simbólico y emocional para la afición" añade Peralta que ya habría mantenido un primer contacto favorable con las plazas como Sevilla y Madrid (donde el Centauro de Monforte cuenta con nueve puertas grandes), "escenarios llamados a desempeñar un papel esencial en dicha efeméride" según valora el flamante apoderado confiando "en que otros empresarios se sumen a la iniciativa".

Este aniversario, destaca Peralta, "subraya la dimensión histórica de João Moura dentro del rejoneo". Moura, que se ha mantenido en activo en Portugal durante los últimos años, ha sido quien ha marcado las directrices y las pautas del toreo a caballo contemporáneo, convirtiéndose en referente indiscutible y maestro de los grandes intérpretes actuales del rejoneo.