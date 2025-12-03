La Real Academia Sevilla de Buenas Letras reivindica la figura de Sánchez Mejías

La fotografía que encabeza esta información es elocuente: Ignacio Sánchez Mejías posa en la puerta de la Residencia de Estudiantes de Madrid acompañado de Antonio Marichalar, Jose Bergamín, Corpus Barga, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca y Dámaso Alonso además de Pedro Salinas y Jorge Guillén que son los que flanquean al torero. La relación con la que pasaría a la historia como Generación del 27 fue estrecha y total. El grupo literario, en realidad tomó ese espíritu generacional a raíz del encuentro organizado por el Ateneo de Sevilla en conmemoración del III Centenario del poeta Luis de Góngora en diciembre de 1927. Ignacio pagó la cuenta y corrió con los gastos del grupo de creadores a los que agasajó en Pino Montano. Era la verdadera génesis del grupo del 27 tal y como reconocieron siempre sus más destacados miembros.

Ese papel catalizador ha sido ninguneado por el ministerio de Cultura, comandado por Ernest Urtasun, en el programa previsto para conmemorar el centenario del grupo literario provocando distintas reacciones. En ese caldo de cultivo hay que ubicar las jornadas organizadas los próximos 9 y 10 de diciembre por la Real Academia Sevillana de Buenas Letras en su sede de la calle Abades, la Casa de los Pinelo. Coordina la escritora, profesora y académica Eva Díaz Pérez y patrocina el ICAS del Ayuntamiento de Sevilla.

“Aire de Roma andaluza le doraba la cabeza”, escribió Federico García Lorca sobre el célebre torero sevillano en su Llanto por Ignacio Sánchez Mejías. "Pocos personajes han sido tan polifacéticos como el torero, dramaturgo, novelista y hasta crítico taurino de sus propias corridas" señala la Academia para promocionar estas jornadas literarias recordando las inquietudes de Ignacio. "El diestro sevillano era además un sportman fruto de su época: practicó acrobacias en avioneta, fue jugador de polo y amante de los deportes de riesgo llegando a practicar el acoso y derribo de reses desde un automóvil. También fue actor en La malcasada, asesor taurino en El embrujo de Sevilla, presidente de la Cruz Roja en Sevilla y presidente del Betis. Sin olvidar que impulsó la celebración del tercer centenario de Góngora en Sevilla donde quedó inmortalizada la Generación del 27", añade el mismo texto.

En dos sesiones se analizarán la versatilidad del autor de Sinrazón o Zaya y su trágica muerte en la plaza de toros de Manzanares en 1934, que inspiraría la famosa elegía de García Lorca. La Real Academia Sevillana de Buenas Letras se adelanta así a las celebraciones para conmemorar el centenario de la Generación del 27 con este homenaje dedicado a una de las grandes figuras de la Edad de Plata.

La figura poliédrica de Ignacio Sánchez Mejías fue fundamental en la toma de espíritu generacional del grupo del 27. / M.G.

El programa previsto es el siguiente:

9 de diciembre

18:00- Presentación: Un torero ilustrado para el 27. Eva Díaz Pérez, académica, escritora y periodista.

18:30- Sánchez Mejías, del ruedo a la palabra. Juan Carlos Gil, profesor y director de la cátedra Ignacio Sánchez Mejías de Comunicación y Tauromaquia. Universidad de Sevilla.

19:30- Ignacio, el del Llanto. Andrés Amorós, catedrático de Literatura Española, autor de la biografía de Ignacio Sánchez Mejías.

10 de diciembre

18:00- De la arena a las tablas. Sánchez Mejías dramaturgo. Manuel Romero Luque, profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

19:00- En busca de Sánchez Mejías. Antonio Fernández Torres, historiador y responsable del proyecto del Archivo-Museo ‘Sánchez Mejías’ de Manzanares

20:00- Ignacio Sánchez Mejías, alma de la Generación del 27. Conversación entre los académicos de la RASBL Rogelio Reyes Cano y Eva Díaz Pérez