Roca Rey reaparece este martes en Palencia

Andrés Roca Rey volverá a los ruedos este mismo martes, día 2 de septiembre, para vestirse de majo en la plaza de toros de Palencia en latradicional corrida goyesca, después de recuperarse de la lesión de Bilbao que le ha mantenido en el dique seco en los últimos días.

El diestro ha intensificado durante estos días su recuperación con doble e incluso triple sesión diaria de fisioterapia y trabajo médico, bajo la supervisión de José Antonio Salas, del Centro Médico Salas Lluch. "El especialista ha confirmado que Roca Rey presentaba una lesión con afectación parcial del tendón de Aquiles, así como inflamación y derrame en dos huesos del tobillo", señala su gabinete de prensa en un comunicado.

"Gracias a este esfuerzo y a un riguroso proceso de rehabilitación, el torero ha tomado la decisión de reaparecer en Palencia, cumpliendo así con el compromiso adquirido con su afición en un cartel compuesto por Alejandro Talavante y Tomás Rufo y los toros de Juan Manuel Criado", añade la misma nota.

Instante del percance que afectó al tobillo de Roca Rey en Bilbao. / M.G.

Roca Rey se había visto obligado a cortar a consecuencia de la lesión sufrida el pasado 21 de agosto en Bilbao durante la lidia de su segundo toro de la corrida de Victoriano del Río según confirmó su equipo de prensa. El percance se produjo en el inicio de faena, cuando el diestro limeño se fue a portagayola y de rodillas fue alcanzado y pisado con violencia en el pie izquierdo, quedando la zona seriamente dañada. Aunque el torero intentó forzar la máquina, una resonancia magnética reveló que los daños eran mayores a los estimados en un principio.

Los especialistas le diagnosticaron "una afectación en la articulación inferior del pie izquierdo, con signos de inflamación, derrame interno y compromiso de la estabilidad articular" prescribiéndole tratamiento farmacológico, fisioterapia específica y reposo absoluto hasta comprobar una evolución favorable.