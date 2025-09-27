Sigue en directo los toros en Sevilla: Talavante, Daniel Luque y Borja Jiménez lideran el cartel del sábado en San Miguel

Tras la grata impresión que dejó la primera corrida de la Feria de San Miguel 2025, donde Juan Ortega y David de Miranda consiguieron un trofeo cada uno, la Real Maestranza de Sevilla se alista para otra tarde cargada de expectación. El cartel de “No hay billetes” ya preside las taquillas, reflejando la enorme expectación por un evento que reúne a tres toreros destacados y a una ganadería de renombre en una cita que arrancará a las 18:30 horas

El cartel lo encabeza Alejandro Talavante, figura extremeña que regresa a Sevilla en un año de gran actividad y abundantes triunfos. Junto a él, Daniel Luque, torero sevillano que atraviesa una etapa de plenitud artística y experiencia. Completa la terna Borja Jiménez, también de la provincia, quien se ha consolidado en las últimas temporadas con victorias resonantes en plazas de primera categoría.