Utrera reedita su tentadero solidario

La plaza de toros de La Mulata volverá a acoger el tentadero solidario que organiza la asociación cultural taurina Curro Guillén. La fecha escogida es el próximo 14 de diciembre a las doce del mediodía con entrada gratuita. Los beneficios del evento, que alcanza su quinta edición, estarán destinados a la asociación Tú nos importas. El tentadero estará dirigido en esta ocasión por el veterano diestro Francisco Ruiz Miguel, que tentará reses de la ganadería de Ramos Valle Hermanos, de Morón de la Frontera, junto a los alumnos de la escuela taurina local.

La iniciativa fue presentada días atrás en el patio de cuadrillas del coso utrerano. Andrés Jiménez, presidente de la asociación Curro Guillén expuso la necesidad prioritaria de que cada espectador deposite alimentos no perecederos y utensilios de higiene a la entrada de la plaza para la labor social que lleva a cabo la entidad beneficiaria. “Es el primer deseo de nuestra escuela cultural taurina: poder paliar las necesidades por las que pasan muchos utreranos y, sobre todo, en la fechas que se aproximan de la Navidad”.

Jiménez agradeció la gran ayuda que reciben del Ayuntamiento y Junta de Andalucía así como la colaboración de entidades como la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Fundación Caja Rural de Utrera valorando la “aceptación del gran matador de toros Ruiz Miguel para dirigir este tentadero público con el valor y el toreo que mostró en tantísimas tardes de triunfos por la plazas de toros de España, Francia y América”.

El delegado de Fiestas Mayores, Francisco Arjona, cerró el acto mostrándose agradecido por las iniciativas de la entidad taurina local, “no sólo en los eventos culturales taurinos que organiza, sino como bastión importante de colaboración en los festejos taurinos en nuestra plaza". "Mientras esté este equipo de gobierno no dudaremos en poner en valor la tauromaquia y, además, por obligación nos toca apoyarla y difundirla” señaló Arjona subrayando también el trabajo solidario de la asociación Tú nos importas con las familias más necesitadas de la ciudad y el gesto de Francisco Ruiz Miguel para dirigir esta nueva edición de tentadero solidario.