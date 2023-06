Festivales de música en Andalucía para disfrutar el verano 2023

El verano está a la vuelta de la esquina y con él llega la emoción de los festivales de música en toda España. Si eres amante de la música en directo y te encuentras en Andalucía, estás de enhorabuena, ya que la región ofrece una variada y emocionante selección de festivales para disfrutar durante la temporada de 2023. Aquí tienes una guía completa con fechas, artistas y precios para que puedas planificar tus experiencias musicales.

Comenzamos con el Festival Inverfest en Madrid, que se celebrará del 6 de enero al 5 de febrero. Este festival contará con la participación de artistas como Alice Wonder, Iseo & Dodosound, Guitarricadelafuente, Camela y Amaia.

En marzo, el Polar Sound se llevará a cabo en Baqueira Beret, presentando a Vetusta Morla, Taburete, Sidecars, DJ Nano, Pignoise y Maarlon.

El Primavera Trompetera, que tendrá lugar en Jerez de la Frontera del 30 de marzo al 1 de abril, es otro festival que no te puedes perder. Aunque los artistas aún no han sido confirmados, puedes esperar una emocionante alineación de talento musical en este evento.

Benicassim acogerá el San San Festival del 6 al 8 de abril, con Love of Lesbian, Zahara, Phoenix, Guitarricadelafuente, Leiva y Milky Chance como cabezas de cartel.

En Murcia, el Warm Up - 5º aniversario te ofrecerá la oportunidad de disfrutar de Franz Ferdinand, Hot Chip, Vetusta Morla, MOderat, Viva Suecia, Yo la Tengo, Amaia y Temples del 28 al 30 de abril.

Fuengirola, en Málaga, será sede del Fulanita Fest el 13 de mayo, con Ladilla Rusa, Ptazeta, Ginebras y María Peláe como cabezas de cartel.

Del 18 al 20 de mayo, el Mallorca Live Festival en la hermosa isla de Mallorca presentará a Vetusta Morla, Moderat, Peggy You, The Chemical Brothers, Bomba Estereo y Viva Suecia.

Sevilla será el escenario del festival Interstellar el 19 y 20 de mayo, con Lori Meyers, Viva Suecia, Vetusta Morla, Sidonie y Dani Fernández entre los artistas destacados.

En Málaga, el Oh, See! Fest se llevará a cabo el 26 y 27 de mayo, con Viva Suecia, Dorian, Iván Ferreiro, La M.O.D.A, Rayden, León Benavente y Second como cabezas de cartel.

Madrid vibrará con el Primavera Sound del 8 al 10 de junio, que contará con Pet Shop Boys, Blur, Halsey, Kendrick Lamar, Depeche Mode, Rosalía y Calvin Harris.

El Mad Cool Festival, que se celebrará en Madrid del 6 al 8 de julio, contará con Robbie Williams, Lizzo, Lil Nas X, Machine Gun Kelly, The Black Keys, Sam Smith y Liam Gallagher.

En Caldas de Reis, Galicia, se llevará a cabo el Portamérica del 13 al 15 de julio, con Bad Gyal, Bandalos Chinos, Carlangas, Centaurvs, Conociendo Rusia y Dani Fernández.

Torremolinos, en Málaga, será sede del Puro Latino Fest el 21 y 22 de julio, donde podrás disfrutar de artistas latinos de renombre.

Del 26 al 29 de julio, el Cabo de Plata en Barbate, Cádiz, ofrecerá actuaciones de Dellafuente, Ska-p, Ayax y Prok, Celtas Cortos, Dubioza Kolektiv y Fernandocosta.

En Benidorm, Alicante, el Low Festival se llevará a cabo del 28 al 30 de julio, presentando a Placebo, Vetusta Morla, Viva Suecia, Bombay Bicycle Club, Deluxe, Iván Ferreiro y Arde Bogotá.

El Arenal Sound, que se celebrará en Burriana, Castellón, del 1 al 6 de agosto, te ofrecerá una experiencia musical única con artistas por confirmar.

Estos son solo algunos de los festivales de música que tendrán lugar en Andalucía durante el verano de 2023. Desde Madrid hasta Málaga, la región ofrece una amplia gama de eventos musicales para todos los gustos. Asegúrate de consultar las fechas y precios de cada festival, ya que pueden variar. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de la música en vivo, el ambiente festivo y las experiencias inolvidables que estos festivales tienen reservados para ti. ¡Prepara tus oídos y déjate llevar por la magia de la música este verano en Andalucía!