Enamórate de las calles más bonitas de Andalucía: una por cada provincia

Calles bonitas en Andalucía hay muchas, pero ¿cuáles son las más espectaculares, esas que no podemos dejar de visitar cuando vamos de viaje? El autor de este artículo no quiere arrogarse poseedor de la verdad absoluta. Quizás estas no sean las más bonitas de toda Andalucía, pero son bellas, espectaculares y merecen mucho la pena que las visitemos.

No hacemos excepción de provincias: las ocho que componen la Comunidad de Andalucía esconden (o dejan muy a la vista) calles pintorescas, coquetas, encantadoras. Lugares que dejar inmortalizados en Instagram o en la red social de nuestra memoria.

Calle Duque, (Jaén)

La calle Duque se encuentra en un mirador, muy cerca del arco de San Lorenzo y de la Iglesia de la Merced. Se trata de un punto desde el que admirar Jaén y muchos de sus tesoros, como la Catedral de la Asunción.

Calleja de las Flores, (Córdoba)

Esta calle no tiene salida, pero no importa: se trata de un sitio de increíble belleza que toma el nombre de los numerosos balcones ataviados con flores, que de tan estrechos parecen tocarse. Esta calle desemboca en una pequeña plaza con fuente.

Calle San Pedro, Osuna (Sevilla)

Esta calle de Osuna logró el año pasado ser considerada como la más bonita de España Según la Unesco. Y lo es, principalmente, porque alberga el palacio de los marqueses de la Gomera, construido en siglo XVIII.

Muelle de la Río Tinto (Huelva)

Obra maestra de la ingeniería, que sirvió para descargar minerales, se rehabilitó en 2007 para darle un uso más pedestre y, actualmente, está declarado como Bien de Interés Cultural. El paseo donde se acomoda ofrece unas vistas únicas del Río Odiel.

Calle Ciegos, Jerez de la Frontera (Cádiz)

La bodega de González Byass es tan grande que alberga calles en su interior. Una de ellas es este pasaje estrecho de suelo empedrado, coronada por un extenso manto fresco de parras que otorga a este rincón un carácter fresco y de postal exótica.

Calle Larios, (Málaga)

Se hace complicado elegir una calle más bonita que la de Larios en Málaga, situada en el casco histórico de la ciudad costera. Es realmente imponente la variedad de estímulos, actividades, tiendas y otros establecimientos que alberga. En Navidad es un punto de visita obligada.

Carrera del Darro, (Granada)

Viajar en el tiempo es posible gracias a la Carrera del Darro en Granada, una calle que discurre de manera melancólica conectando Plaza Nueva con el Paseo de los Tristes. En este paraje impregnado por la historia podemos contemplar el puente del Cadí y el puente del Aljibillo. Esta calle, además, sirve de nexo de unión entre el Albaicín y la Alhambra. Casi nada.

Calle Descanso (Almería)

Para terminar, nada mejor que ir a la calle Descanso de Almería, la más estrecha de todas, que ofrece unas vistas espectaculares de un tesoro almeriense muy apreciado como es la Alcazaba. Como curiosidad: en esta calle se encuentra, también, la casa más estrecha de Almería en el número 35.