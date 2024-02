5 lugares de Andalucía donde comer una buena tortilla de patatas

Con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo digan al que se le ocurrió mezclar huevo batido, patata, sal y aceite de oliva (no entramos en la cebolla para evitar polémicas). La tortilla de patata es uno de los manjares más suculentos de nuestra cocina y una receta simple, aunque no sencilla, y admirada por casi todos aunque foco del debate: más o menos hecha, concebollistas y sincebollistas, amantes de los rellenos imposibles…

Hemos querido en esta ocasión proponerte sitios en Andalucía donde comer una buena tortilla de patatas. Para que podamos tener siempre a mano un buen sitio en el que disfrutar su, para muchísimos, plato favorito.

Bar Santos, Córdoba

La tortilla de patatas del Bar Santos de Córdoba (Calle Magistral González Francés, 3) ha estado en varias ocasiones dentro del ránking de las mejores de España. Y es que no solo impresiona ya desde su tamaño XXL (cada una contiene cinco kilos de patatas y 25 huevos) sino por su excepcional sabor. Es un local muy pequeño, algo que se debe tener en cuenta.

Uno de Delicias, Sevilla

En el Paseo de las Delicias, 1, nos encontramos con un auténtico templo de la tortilla de patatas en Sevilla. Siutado frente a la Torre del Oro, se promociona como ‘La casa de la mejor tortilla de patata del mundo’. Si quieres comprobarlo por ti mismo, no olvides reservar mesa y pedir una buena tapa, acompañada de cerveza o vino.

Bar Casa Manuela, Huelva

Si quieres comer una tortilla de patatas excepcional en Huelva, tendremos que ir al Polígono polirrosa, 144, al Bar Casa Manuela. Hay quien califica a esta tortilla de patatas como de ‘espectacular’ o ‘la mejor del mundo’. Además, también recomiendan el solomillo al Pedro Ximénez.

Bar Sevilla, Cádiz

En el sitio web cosasdecomé destacan, entre otras sugerencias, el mollete de tortilla de patatas que sirven en el Bar Sevilla, en la plaza San Juan de Dios, 6. “La tortilla viene calentita. Se le ven los trozos de pimiento y de cebolla, además de las papas. Está jugosa. No es de las gordas, de esas que casi temes que se descoyunte la mandíbula cuando le das un bocao. Viene «alojada» en un mollete de la panadería Nuestra Señora de Los Remedios”. Con esta descripción, como para no probarla.

De La Rubia, Monda, Málaga

Seguimos en la categoría ‘tortillas de patatas como rueda de tractores’ con la que se elabora en un bar de Monda, Málaga, en la calle Consejo, 1. En De La Rubia, abierto desde hace ya más de sesenta años, se elabora una tortilla de patatas de más de 14 kilos. ¿El secreto para que les quede tan bien? No pasarse con la cantidad de huevo y usar patata de excepcional calidad, en este caso, de la localidad de Coín.

Estas son algunos de los bares andaluces que sirven las mejores tortillas de patatas que podemos comer en Andalucía. Seguro que tú sabes de alguna más, así que no duden en dejarnos tu sugerencia en la sección de comentarios.