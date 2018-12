Los caballos de Pura Sangre Lusitano han adaptado su morfología para ser más competitivos

La Asociación de Criadores de Pura Sangre Lusitano (APSL) establece su "estándar racial", por el cual se indican las características morfológicas propias de los animales de esta raza, y que los diferencian de otras razas equinas. Las conclusiones de un trabajo de investigación recientemente publicado por expertos de la Universidad de Sevilla y la Universidad Lusófona de Humanidades e Tecnologías de Lisboa (Portugal), indican que la raza Lusitana ha sufrido cambios en su morfología a lo largo del tiempo. De forma que, aunque los animales más antiguos (fundadores) sí presentan una morfología acorde con el estándar racial definido por la APSL, las generaciones actuales tienen una morfología diferente, más afín con el tipo de rasgos morfológicos que caracterizan a los caballos que compiten en Doma Clásica.

"Todos los datos indican que ha habido una selección en la raza para adaptarse a los estándares que se estaban exigiendo en esta disciplina, para poder competir a nivel internacional y ser competitivos. De hecho, al analizar los antecesores de los animales que actualmente están destacando en competiciones internacionales de la disciplina de Doma Clásica, organizadas por la Federación Ecuestre Internacional (FEI), hemos observado que éstos proceden de animales fundadores distintos a los de los animales que no han destacado en este tipo de competiciones. Esto nos viene a indicar que actualmente existen dos líneas de selección dentro de la raza, una más orientada a seguir el prototipo racial definido por la asociación y otra más orientada a las competiciones, con una morfología más funcional que racial", explica la investigadora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA) de la US, Ester Bartolomé.

Diferencias morfológicas y rendimiento deportivo

En concreto, los expertos han encontrado que los animales que participaban en competiciones son de media unos 4 centímetros más altos que el resto de animales de la población y que obtienen mejor puntuación en dichas competiciones. Además, con respecto a las diferencias de pedigrí, los animales clasificados en FEI muestran que los animales que originaron éstos (los fundadores de los clasificados), eran diferentes a los fundadores del resto de la población. Concretamente, los animales fundadores de los Lusitanos clasificados por la FEI muestran de media, un pecho, dorso, extremidades y forma más similares al estándar racial y una altura considerablemente menor a la que presenta la población actual de Lusitanos.

Por otra parte, existen diferencias morfológicas en esta raza (el Lusitano), debidas exclusivamente al sexo (dimorfismo sexual). Es decir, que los machos tienen un exterior diferente a las hembras, siendo, en general, más altos y más musculados.

Todos estos factores influyen directamente en el rendimiento deportivo de los équidos. Los animales con una morfología más adecuada para la Doma van a favorecer que tengan buenos resultados en ésta, por tener más facilidad para hacer correctamente los ejercicios, tener más equilibrio y mejor resistencia innatas."Los resultados de este trabajo son de especial relevancia también para los ganaderos porque les vienen a indicar que, en función de la orientación que quieran dar a sus animales (deporte o morfología), así deben escoger los padres para obtener las crías deseadas. De manera que, si quieren destacar en competición, deben usar como padres aquellos que actualmente estén ya obteniendo buenos resultados deportivos a nivel tanto nacional como internacional; mientras que, si prefieren tener animales más fieles al patrón racial, deben seleccionar aquellos con mejores puntuaciones morfológicas ya que estas se asignan en función de su similitud con el patrón racial", afirma la investigadora Bartolomé.

Origen del estudio

Este artículo ha sido el fruto de un trabajo fin de carrera del Mestrado Integrado en Medicina Veterinária de la Faculdade de Medicina Veterinária de la Universidade Lusófona de Lisboa, en colaboración con la ETSIA de la Universidad de Sevilla y los datos se han obtenido directamente de la información morfológica publicada en la página web oficial de la Asociación de Criadores del Pura Raza Lusitano (APSL).

Por otro lado, la investigadora Bartolomé forma parte de la sección equina del Grupo de Investigación Meragem (PAI AGR-158 y PAI AGR-273), que trabaja no solo en esta raza, sino en varias razas equinas españolas (Pura Raza Español, Caballo de Deporte Español, Pura Raza Árabe, Pura Raza Anglo-Árabe, Caballo Trotador Español y Pura Raza Menorquina), desarrollando diversos estudios orientados a ver la influencia de factores externos, como el estrés durante la competición, su composición racial e incluso su capacidad para obtener los mismos resultados en distintos ambientes (robustez genética), en los resultados deportivos del animal, no solo ya para la disciplina de Doma Clásica, sino también para otras disciplinas oficiales como el Salto de Obstáculos o el Concurso Completo de Equitación.

Referencia bibliográfica: Genealogical and morphological analysis of Lusitano Purebred horses participating at international Dressage competitions. Ester Bartolomé Sara Milho y José Prazeres. Publicado en Research in Veterinary Science Volume 122, February 2019, Pages 124-131.