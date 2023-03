'After Us', el ambicioso proyecto del desarrollador español Piccolo Studio, revela lanzamiento

El estudio barcelonés Piccolo Studio ha anunciado bajo el amparo de Private Division, que su proyecto de aventuras y exploración After Us se comercializará a partir del 23 de mayo de 2023 tanto en consolas como en su versión para ordenador. El anuncio ha tenido lugar durante el Future Games Show Spring Showcase, evento que ha servido a la desarrolladora como marco para presentar novedades sobre el interesante proyecto.

Por si no tienes antecedentes previos, en After Us los jugadores asumen el papel de Gaia, el espíritu de la vida encargado de devolver la ilusión a un planeta fracturado tras el fin de la humanidad. La entrega presenta un mundo arrasado por los nocivos actos de la sociedad que los jugadores recorrerán a lo largo de diez biomas diferentes.

Resucita sus almas

Durante su periplo por este universo de fantasía se podrá descubrir el destino final de criaturas majestuosas, como la última ballena arponeada, el último ciervo cazado o la última águila enjaulada, antes de resucitar sus almas para devolverles a la vida. Cada bioma planteará nuevos desafíos a nuestra protagonista, relatando los últimos instantes de estas especies como preámbulo de su resurrección.

El juego cuenta con el inconfundible sello del estudio español Piccolo Studio, combinando narrativa con un apasionante componente de aventura y exploración. Nuestra protagonista tendrá que saltar, planear, correr por las paredes, y nadar para superar los diversos obstáculos y enemigos mortales. Al ser la encarnación de la vida, posee el poder de restaurar y reconstruir el planeta, emitiendo pulsos de luz para que las plantas broten, descubriendo nuevos caminos. Recuerda, su lanzamiento está previsto para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.