'Banishers - Ghosts of New Eden': la conmovedora aventura de rol ya tiene planes de estreno

Focus Entertainment y la desarrolladora francesa Don’t Nod han revelado planes de lanzamiento para 'Banishers: Ghosts of New Eden', que se comercializará el 7 de noviembre de 2023. Este conmovedor videojuego de rol de acción narrativo, en el que lucharás y cazarás horrores sobrenaturales para alterar el trágico destino de tu amante, llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y en formato PC.

Presentado oficialmente durante los The Game Awards 2022, el título nos invita a experimentar una aventura en las embrujadas tierras de Norteamérica, en el papel de Antea y Red, cazadores y amantes de fantasmas que juraron defender a los vivos. El videojuego nos permitirá tomar el control de dos personajes diferentes en un formato donde cada elección tendrá sus propias repercusiones y una trama con tonos oscuros y melancólicos, que dejan entrever el dramatismo del proyecto que llegará a los comercios de cara a la campaña navideña.

Hunting ghosts in the haunted wilds of 17th Century North America with the love of my life, who actually *became* a ghost?? I’m shaking already#Banishers: Ghosts of New Eden releases November 7 🌓 pic.twitter.com/LgIbQD9Mxx