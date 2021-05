Etapa avanzada en el desarrollo de nuevos juegos de Konami

Los altos directivos de Konami han confirmado que en las calderas de la casa de software se encuentran trabajando en una etapa avanzada del desarrollo de nuevos juegos, lo que de inmediato ha comenzado a alimentar los rumores que apuntan una nueva entrega de la franquicia Silent Hill. Las declaraciones se han realizado a través de una publicación en las cuentas oficiales de la compañía, donde también se informa que lamentablemente no participarán activamente en el E3 (Electronic Entertainment Expo) de este año.

Se espera que la compañía vuelva a trabajar con sus propias IPs, y entre sus muchos superventas se percibe a la serie Metal Gear como otra gran candidata para recibir una nueva entrega. Esta corriente, realmente aporta algo de esperanza a los seguidores de la productora, que a partir del próximo día 13 contará con GetsuFumaDen: The Undying Moon como su último lanzamiento. El remake de un intenso juego japonés de acción roguelite de la era Famicon. También se especula que Konami ha licenciado dos proyectos relacionados con Silent Hill a terceros estudios. El primero corresponde a un reinicio de la franquicia, cuya responsabilidad se habría depositado en manos de Bloober Team, desarrollador polaco de popularidad creciente tras los buenos resultados cosechados por Layers of Fear y The Medium.

Mientras tanto, el otro proyecto tomaría la forma de experiencia de terror interactiva. Lo más impactante es que los rumores de la industria apuntan a una nueva colaboración con Kojima, algo que parecía inconcebible tras la ruidosa ruptura del director con Konami. "Debido al escaso tiempo disponible, no estaremos listos para una presentación en el E3 este año. Queremos asegurar a nuestros fans que estamos en una etapa profunda en el desarrollo de una serie de nuevos proyectos, así que estad atentos a las novedades de los próximos meses".

A este respecto, los propios equipos internos de desarrollo de Konami ya no trabajarán en juegos franquicia como Castlevania o Metal Gear. En cambio, se espera que subcontrate a otros desarrolladores y se asegure las regalías. "Si bien no participaremos este año, tenemos un gran respeto por la ESA y sabemos que el 2021 será un gran éxito. Continuaremos apoyándola y deseamos lo mejor para todos los participantes en la feria de este año", concluye el comunicado publicado por la empresa con sede en la Prefectura de Osaka, Japón.