Halloween en 'GTA Online': modo adversario temático, máscaras gratuitas, el Obey 10F y mucho más

Las festividades de Halloween comienzan esta semana en GTA Online con un terrorífico nuevo modo adversario, artículos temáticos gratuitos, y el regreso de vehículos de temporada, con otras sorpresas previstas durante el mes de octubre. Así que prepárate, no olvides pasarte por Legendary Motorsport para hacerte con el esperado deportivo Obey 10F, ya disponible, que arrancamos con las novedades y elementos que se incluirán en el evento de temporada.

Dia del Juicio

Se estrena el nuevo modo Adversario Día del Juicio, en el que un pequeño equipo de Motoristas perseguirá a un grupo de Víctimas en un juego del escondite letal en el que o matas o te matan; Los Motoristas iniciarán cada ronda en una LCC Sanctus, tendrán más salud y velocidad e irán equipados con armas y habilidades especiales.

La misión de los Motoristas pasará por rastrear y eliminar a las Víctimas para hacerse con la victoria. Las Víctimas, por su parte, encontrarán armas esparcidas por todo el mapa que los Motoristas no podrán coger. Aunque matar a cualquiera de los Motoristas no será una tarea fácil, es la única forma de hacer que un compañero caído regrese para ayudar en momentos cruciales, aunque no podrás resucitarlos durante el último minuto. No olvides agudizar el oído por si algún Motorista anda cerca, y no dejes que se aproximen demasiado: el fuego consume a las Víctimas que estén a centímetros de distancia de un Motorista. Recuerda, deberás intentar sobrevivir hasta el amanecer, aguantar hasta que se agote el tiempo, o matar a todos los Motoristas.

Esta semana, ambos equipos se llevarán el doble de GTA$ y RP por jugar, así como una bonificación de 300.000 GTA$ por ganar 3 rondas (se entregará 72 horas después de completarlo). Durante las próximas semanas habrá nuevos coleccionables, eventos y ropa de Halloween, viajes cortos, cofres del tesoro, alijos ocultos y contratos de seguridad. También podrás hacerte con una máscara Frank vintage gris al completar cualquier viaje corto, mientras que los vehículos de Halloween (el LCC Sanctus, Albany Fränken Stange y Albany Lurcher) también regresan.

Tampoco olvides pasarte por el concesionario Premium Automóviles de Lujo de Simeon en el que encontrarás jugosos descuentos en el Rune Cheburek pintado de negro clásico y personalizado con la cubierta Oxidada, un Benefactor Streiter naranja chillón clásico, el Karin Calico GTF pintado de blanco nacarado y con la cubierta Semitonos tribal morado, una versión en gris claro mate del Bravado Banshee con la cubierta Rayas de carreras negras, el Benefactor Glendale pintado de negro metálico. Expuestos en el Luxury Auto Showroom estarán el nuevo Obey 10F y el Ocelot Stromberg.

Consolas de nueva generación

En PlayStation 5 y Xbox Series X|S, la contrarreloj de Hao’s Special Works tiene lugar entre las turbinas de aire de Ron Alternates y Elysian Island. También encontrarás un vehículo de prueba premium de Hao: el Pegassi Ignus armado.

En el Gran premio de la Ruleta de la Fortuna podrás conseguir el Vapid Caracara y, como vehículo de premio del Car Meet de LS por quedar entre los cuatro primeros en carreras del Car Meet de LS durante cuatro días seguidos, el impresionante Lampadati Casco. Entre los vehículos de prueba del Car Meet de LS, están el Pfister Growler, Emperor Vectre y Pegassi Infernus.

Como es habitual, los usuarios de GTA+ contarán con nuevas ventajas mensuales: este mes se tendrá acceso al imponente Benefactor Terrorbyte, almacenamiento de mercancía de los clubes nocturnos, mejoras en iluminación, doble de GTA$ y RP en trabajos de clientes con Terrorbyte y batallas comerciales, así como bonificaciones adicionales y artículos de Halloween gratis.

Por último, las ventajas de Prime Gaming: los jugadores de GTA Online que vinculen sus cuentas del Social Club de Rockstar Games con Prime Gaming recibirán 125.000 GTA$ solo por jugar en cualquier momento de esta semana.