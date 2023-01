Shadow Gambit: así es el nuevo juego con piratas zombis de los creadores de Shadow Tactics

Responsable de videojuegos como ‘Shadow Tactics’ y ‘Desperados 3’, el equipo de desarrollo Mimimi Games ha revelado las características y particularidades de su nuevo proyecto.

Llamado ‘Shadow Gambit: The Cursed Crew’, en esta ocasión los jugadores regresan a la era dorada de la piratería para comandar a los miembros de la tripulación de un barco fantasma conocido como The Red Marley. En él, podrás planificar aventuras o simplemente, pasarlo bien con tus compañeros mientras disfrutan de su (no) vida.

La época dorada de una piratería alternativa

Utilizando una tripulación formada por piratas zombis y navegantes malditos, el jugador debe luchar contra la Inquisición comandada por Burning Maiden. Al mismo tiempo, será posible utilizar los poderes especiales de Red Marley para navegar a través de los océanos en busca del legendario tesoro del Capitán Mordechai.

‘Shadow Gambit: The Cursed Crew’ mantendrá el estilo de estrategia y sigilo de juegos anteriores de Mimimi, pero esta vez contará con un sistema de exploración algo menos lineal. Según el desarrollador se podrá navegar con cierta libertad por las islas del juego, cuyos puntos de entrada y salida se definirán antes de que comience cada partida.

Desde la desarrolladora explican que, antes de iniciar un enfrentamiento, los jugadores tendrán más libertad para determinar qué miembros de la tripulación participarán en él. Con eso, el juego abrirá más posibilidades tácticas de las que nos tienen acostumbrados en los anteriores trabajos del estudio, que suelen definir bien qué personajes formarán parte de cada batalla.

La sinopsis del juego explica: “Embárcate en un viaje con la pirata maldita Afia y busca las legendarias perlas negras para revivir a tu propia tripulación. Cada uno de tus ocho compañeros es un personaje jugable con su propia personalidad y poderes sobrenaturales. Lanza a amigos o enemigos con el cañón mágico de Gaëlle, usa el ancla de alma del Sr. Mercury para abrir un portal o atraviesa el espacio-tiempo para realizar ataques sigilosos en medio segundo gracias a la espada mítica de Afia”.

Ambientación menos realista

Según Mimimi, el equipo decidió explotar una ambientación menos realista en ‘Shadow Gambit’ como justificación para expandir las opciones del juego. El objetivo es promover "mecánicas de juego locas" que no se adaptarían correctamente a ‘Shadow Tactics’ o ‘Desperados 3’.

Entre las variantes confirmadas para el título destaca un nuevo sistema de guardado y carga rápida, que se han incorporado a las habilidades de viaje de la Red Marley. Aunque se han publicado los requisitos mínimos de sistema para ordenador por el momento tan solo se ha confirmado que el proyecto llegará a lo largo de 2023 para PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5.

Requisitos mínimos - Shadow Gambit