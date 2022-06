Star Wars: Knights of the Old Republic II llegará a Switch en junio con contenido restaurado

Después de llevar el primer ‘Star Wars: Knights of the Old Republic’ a Nintendo Switch, la editora Aspyr Media anuncia que repetirá la jugada con su secuela. Según apuntan, ‘Star Wars: Knights of the Old Republic II - The Sith Lords’ llegará a la eShop el 8 de junio con una serie de contenido restaurado. Desarrollado por Obsidian, el videojuego de rol es conocido por haberse visto obligado a abandonar líneas narrativas y contenidos que no llegaron a las tiendas en 2004. A lo largo de los años, la comunidad de seguidores ha descubierto estos materiales y han estado trabajando en varias formas de restaurarlos.

Aspyr asegura que han trabajado en un proceso similar restaurando paquetes de contenido que brindan más opciones de diálogo, una búsqueda adicional de personajes HK-47 y un "nuevo final reelaborado". Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado si el nuevo contenido de ‘Knights of the Old Republic II’ se corresponde con el que los seguidores llevan años intentando recopilar.

Si bien el desarrollador continúa trabajando para mantener vivos los juegos en su formato original, también está produciendo la nueva versión de ‘Caballeros de la Antigua República’ para PS5 y PC. Todavía sin fecha de lanzamiento, el proyecto cuenta con la participación de Saber Interactive como vía de garantizar su calidad. Pero la serie ‘Star Wars’ tiene varios proyectos en desarrollo destinados al universo del ocio electrónico. Además del recientemente anunciado ‘Jedi: Survivor’, también se esperan juegos desarrollados por Ubisoft, Quantic Dream y Skydance New Media, así como los proyectos no anunciados de Electronic Arts.

La ficha del videojuego anticipa: "Cinco años después de los acontecimientos del galardonado Star Wars Knights of the Old Republic, los Señores Sith han cazado a los Jedi hasta llevarlos al borde de la extinción. Con la Orden Jedi en ruinas, la única esperanza de la República es un Jedi solitario luchando por recuperar su conexión con la Fuerza. Te encontrarás enfrentado a la decisión más terrible de la galaxia: Seguir el lado luminoso o sucumbir a la oscuridad..."