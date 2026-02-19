Hitman ya tiene una nueva 'musa' para relatar sus sofisticados trabajos y siente la Fuerza

Hitman es una de las sagas más longevas de los videojuegos.

El estudio danés IO Interactive, responsable de la aclamada franquicia Hitman, ha anunciado la incorporación de la escritora superventas Christie Golden como nueva responsable principal de narrativa (Lead Writer). El fichaje refuerza la apuesta del equipo por potenciar el peso de la narrativa en sus próximos proyectos.

Golden trabajará estrechamente con los responsables creativos y de desarrollo del estudio, aportando su visión en la construcción de mundos, el diseño de personajes y el desarrollo de historias. Su llegada supone un impulso estratégico para el catálogo de la compañía, que continúa expandiendo sus ambiciosas producciones.

Con décadas de experiencia en videojuegos, novelas y proyectos transmedia, Christie Golden es ampliamente reconocida por su trabajo en grandes franquicias internacionales como World of Warcraft, Star Wars, Assassin's Creed y Overwatch. Su trayectoria la ha consolidado como una de las voces más influyentes en la narrativa de ficción contemporánea vinculada al entretenimiento interactivo.

“Christie es una narradora de primer nivel, con una capacidad extraordinaria para crear personajes y mundos que perduran en el tiempo. Su experiencia en videojuegos, novelas y grandes franquicias globales la convierte en una incorporación clave para nuestros equipos creativos. Estamos encantados de darle la bienvenida a IO Interactive y entusiasmados por el impacto que su voz y liderazgo tendrán en nuestras historias a partir de ahora”, ha declarado Christian Elverdam, director creativo y copropietario del estudio.

IO Interactive, desarrollador y editor independiente con estudios en Copenhague, Malmö, Barcelona, Estambul y Brighton, es la fuerza creativa detrás de algunos de los títulos multiplataforma más destacados de las últimas dos décadas. El estudio trabaja con su tecnología propia Glacier, que ha sido clave en la construcción de experiencias narrativas y jugables de alto nivel.

Entre sus próximos proyectos destaca 007 First Light, la historia de origen de James Bond, además de una nueva propiedad intelectual bajo el nombre en clave Project Fantasy.

Con esta incorporación, IO Interactive reafirma su estrategia de atraer talento creativo de primer nivel para consolidar su crecimiento y afrontar una nueva etapa marcada por grandes producciones narrativas.