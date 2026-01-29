Scott Pilgrim EX o cómo salvar a mamporrazos a un Toronto al borde del caos

La desarrolladora y distribuidora Tribute Games, conocida por títulos como MARVEL Cosmic Invasion (que analizamos aquí) y Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, ha anunciado hoy, en colaboración con Universal Products & Experiences, la fecha de lanzamiento digital de Scott Pilgrim EX. El esperado beat ’em up llegará a PC y consolas el próximo 3 de marzo, tal y como se ha revelado a través de un nuevo y espectacular tráiler.

El avance no solo confirma la fecha de estreno, sino que también presenta a dos nuevos personajes jugables que se suman a la lucha por salvar Toronto: Matthew Patel y Robot-01, dos enemigos clásicos de Scott y Ramona que ahora entran en acción con estilos de combate totalmente diferenciados.

Matthew Patel, miembro de la icónica Liga de los Ex Malvados, aporta un enfoque teatral y caótico al combate. Su estilo mezcla fuego, misticismo y espectáculo ritualista, permitiéndole manipular el ritmo de la batalla mediante la invocación de hipsters demoníacos, ataques sobrenaturales y devastadores movimientos finales cargados de poder mítico.

Por su parte, Robot-01, una creación de los Gemelos Katayanagi diseñada específicamente para acabar con Scott, representa la precisión y la destrucción absoluta. Este luchador mecánico se desplaza a gran velocidad gracias a sus propulsores, se transforma durante el combate y emplea potentes ataques a distancia, culminando con un devastador movimiento especial que inunda la pantalla de proyectiles explosivos.

En Scott Pilgrim EX, los miembros de la banda Sex Bob-omb son secuestrados y despojados de sus instrumentos mientras Toronto es tomada por demonios, veganos y robots. Scott Pilgrim, Ramona Flowers y otros aliados inesperados como Lucas y Roxie deberán abrirse camino a golpes por la ciudad —desde sus calles hasta sus playas, e incluso viajando en el tiempo— para salvar a la banda, la ciudad y el mundo. El juego contará con siete luchadores jugables, y aún queda por revelarse un último aliado antes del lanzamiento.

El título propone un Toronto salvaje y distorsionado por la estética de los videojuegos, con colores vibrantes y constantes referencias al universo Scott Pilgrim. Los jugadores podrán completar misiones, derrotar a las bandas que dominan cada zona y usar tanto las habilidades únicas y mejorables de cada personaje como una gran variedad de objetos del entorno, que van desde bates de béisbol hasta varas demoníacas o incluso nabos.

Con una nueva historia coescrita por Bryan Lee O’Malley junto al equipo de Tribute Games y una banda sonora completamente nueva a cargo de Anamanaguchi, colaboradores históricos de la franquicia, Scott Pilgrim EX se perfila como un nuevo y ambicioso capítulo, pensado tanto para los fans veteranos como para quienes se acerquen por primera vez a la saga.

Scott Pilgrim EX se lanzará digitalmente en PC y consolas el 3 de marzo, con ediciones físicas previstas para más adelante.