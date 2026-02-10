La concentración de agricultores y ganaderos de Sevilla, acompañados de tractores, en protesta por el acuerdo de Mercosur y "el resto de problemas que arrastra el sector agrario", se celebra este martes, 10 de febrero. La tractorada está organizada por Asaja-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA Sevilla.

"Esta cláusula de salvaguarda, que ya han manifestado que no cumplirán los países de Mercosur, no supone ninguna garantía para el sector mientras no se realicen inspecciones paralelas en los países de origen de las mercancías y no se cuente con una autoridad europea independiente de control en los puertos europeos", aseguran los convocantes.

De este modo, el campo andaluz mantiene su rechazo al acuerdo, "tan lesivo para nuestras producciones". "Es sólo la puntilla de una larga lista de problemas derivados del ninguneo al sector agrario. Un sector que ha llegado al límite. La reducción de activos agrarios, el abandono y el cierre de explotaciones y el hundimiento de la cabaña ganadera no son sólo una amenaza son una realidad constatable".

"No aguantamos más. Es una cuerdo que va contra todos nosotros", ha manifestado Sebastián González, secretario provincial de COAG Sevilla, este martes en la Plaza de España.