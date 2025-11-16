EL TIEMPO
Con ADN sevillano: Miguel Villa

El jefe de traumatología del Hospital San Juan de Dios de Sevilla, Miguel Villa. / José Ángel García

Miguel Villa, traumatólogo sevillano con más de veinte años de experiencia, repasa su trayectoria marcada por la cirugía, la docencia y la innovación. Formado en la Universidad de Sevilla y en el Hospital Virgen del Rocío, encontró su vocación en los quirófanos, donde la traumatología terminó conquistándolo. Hoy es referente en patología de rodilla y cadera en los hospitales de San Juan de Dios en Sevilla, donde combina cirugía protésica y traumatología deportiva, en un contexto donde pacientes cada vez más longevos mantienen una vida activa.

