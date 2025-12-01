Antes de que arrancase el derbi entre Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié, los aficionados del conjunto verdiblanco volvieron a mostrar una vez más su apoyo a José María del Nido Carrasco, presidente de la entidad nervionense. Este cántico de "Júnior, quédate" es una burla del "Júnior, vete ya" que entona la hinchada blanquirroja para pedir la dimisión del presidente sevillista, una figura muy criticada por su propia gente.