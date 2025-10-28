El altar está dedicado a Blanca Rosa Olvera Álvarez que era la madre de Carlos y falleció este año

En plena Plaza de la Alianza, el restaurante SedeMéxico transforma su espacio para rendir homenaje al Día de Muertos, una de las tradiciones más profundas de la cultura mexicana. Su altar, creado por Guadalupe y Carlos, matrimonio mexicano afincado en Sevilla, está dedicado este año a Blanca Rosa Olvera Álvarez, madre de Carlos.

La ofrenda incluye elementos cargados de simbolismo: flores de cempasúchil, velas, pan de muerto, calaveras de azúcar y hasta el pib, un plato maya elaborado con maíz y cerdo envuelto en hoja de plátano. Cada detalle representa amor, memoria y abundancia.

Para los propietarios, la celebración es un puente entre México y España, una forma de compartir su cultura con los sevillanos. "La muerte no es el final —dice Guadalupe—, es una transformación que celebramos con música, comida y gratitud".