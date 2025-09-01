Ambiente en el Aeropuerto de Sevilla esperando a Antony
DIRECTO | Cierre del mercado de fichajes de Betis y Sevilla
El brasileño aterriza procedente de Manchester tras cerrarse su fichaje por 22 millones más 3 en variables y contrato de cinco temporadas
El jugador brasileño está a punto de aterrizar apenas unas horas después de que el Real Betis Balompié anunciara oficialmente su contratación por 22 millones de euros más 3 en variables, en una operación cerrada con el Manchester United, que además se reserva un 50 % de una futura plusvalía.