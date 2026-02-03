La suspensión de toda actividad lectiva ya está decretada en todas las provincias de Andalucía salvo en la provincia de Almería, aunque la medida podría extenderse también a este último territorio. Así lo ha adelantado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al advertir de un escenario meteorológico que, según sus palabras, obliga a tomar decisiones de alcance autonómico.

El presidente ha descrito la coyuntura como una “situación excepcional” y ha asegurado que en lo que queda de semana se vivirán “dos ríos atmosféricos”. La idea que traslada el anuncio es que el episodio previsto no se limitará a un frente puntual, sino que podría mantener un patrón de lluvias con continuidad, lo que incrementa la atención institucional sobre sus posibles efectos.

En esa misma comparecencia, Moreno ha señalado que “las zonas que se han inundado en los últimos 50 años, podrán volver a hacerlo en los próximos días”. Con ese aviso, el presidente ha vinculado la suspensión de la actividad lectiva al riesgo de anegaciones en enclaves con antecedentes, en un contexto en el que la Junta deja abierta la puerta a ampliar la medida a Almería si la evolución lo aconseja.