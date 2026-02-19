La campaña de la Renta 2026, correspondiente al ejercicio 2025, comenzará el 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio. Inicialmente solo podrá presentarse por vía telemática, mientras que desde el 6 de mayo estará disponible la modalidad telefónica y desde el 1 de junio la presencial, ambas con cita previa. Los contribuyentes pueden consultar el resultado a pagar o devolver mediante el simulador online. Además, se mantienen los tramos del IRPF y se incorporan nuevas deducciones en Andalucía, como gastos veterinarios, gimnasio, alquiler y ayudas por hijos sin límite de renta.