La Navidad ya se siente en Sevilla y, con ella, llega una de sus tradiciones más queridas: la Feria del Belén, que este año celebra su XXXII edición entre la Catedral y el Archivo de Indias. Hasta el 23 de diciembre, catorce artesanos muestran su talento en una cita que mezcla devoción, creatividad y humor.

Entre las figuras más originales destacan una caseta de feria con sus bombillas, su barra de Cruzcampo y su chorizo, así como un Belén andaluz con la Virgen María vestida de flamenca y un San José rociero. Tampoco faltan los belenes futboleros, con figuras inspiradas en equipos como el Betis o el Sevilla.

Con acceso gratuito y más de treinta años de historia, esta feria se ha convertido en un símbolo del arte popular andaluz, donde la tradición belenista se renueva cada año con ingenio y alegría.