Aves muertas en el Parque del Tamarguillo

Parques y Jardines descarta que la falta de oxígeno sea la causa de la muerte de los 20 gansos

Gansos muertos en el Parque del Tamarguillo / M.G.
M. G.

28 de agosto 2025 - 18:42

