Parques y Jardines descarta que la falta de oxígeno sea la causa de la muerte de los 20 gansos

La delegada de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, Evelia Rincón, ha aclarado este jueves en su cuenta de la red social X que los técnicos están investigando la causa de la muerte de los gansos del Parque Tamarguillo y que por ahora se descarta que la falta de oxígeno esté en el origen de los fallecimientos de 20 de estas aves.

"No debe ser falta de oxígeno, ya que los peces se encuentran en perfecto estado, así como las numerosas tortugas. Existe gran cantidad de aves en perfecto estado y disfrutando de la laguna, así como de las praderas. No podemos aventurar ninguna causa específica", ha aclarado la edil en respuesta a las hipóstesis que han barajado vecinos de Alcosa e incluso el grupo socialista.

"A día de hoy seguimos trabajando en el Parque del Tamarguillo, para resolver cuanto antes la situación sobrevenida que ha afectado a numerosos gansos provocándole la muerte", encabeza el mensaje de la delegada municipal.

La delegada detalla lo que se ha hecho hasta el momento desde el Ayuntamiento.

1. Se ha cerrado el parque por prevención, así evitamos el contacto de personas con dichos animales hasta que sepamos la causa de la muerte.

2. Se han trasladado animales muertos para que se les haga necropsia y también se han tomado muestras a animales vivos.

3. Estamos haciendo análisis exhaustivos sobre el terreno para no descartar cualquier causa. Se han tomado muestras del agua, y del pozo que constantemente nutre a dicha laguna artificial.

4. Nada más tengamos los resultados los trasladaremos. No vamos a dejar de trabajar para intentar acabar con esta situación.

Y ha criticado la denuncia del PSOE municipal. "Es lamentable, después de haber hablado con un portavoz de su grupo esta mañana y contarle la situación real, que hable usted así. Si quiere en su vida diaria ser irresponsable, me parece perfecto. Pero bajo mi responsabilidad no voy a ser negligente, ni voy jugar con la vida de niños o mayores sin saber qué es lo que ocurre. La cautela en estos casos es lo mejor. Esperamos resolverlo cuanto antes y que sea algo menor", ha concluido la responsable de Parques y Jardines.