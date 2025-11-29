Balbuena y Huertas, el restaurante del hotel Cavalta Boutique en Triana, ha sido reconocido con el Bib Gourmand de la Guía Michelin 2026, una distinción que valora la excelencia gastronómica a un precio accesible.

Para el equipo, liderado por Pablo Alcantarilla y Álvaro Jiménez, este reconocimiento supone un impulso y la confirmación de una trayectoria basada en el esfuerzo y la pasión.

Su cocina apuesta por el producto de kilómetro cero y por una identidad andaluza clara, con platos como las pavías de bacalao o el atún con fritá de Los Palacios. El menú Alegría, con cinco pases y postre por 35 euros, ha sido clave para obtener la distinción.

Tras su entrada en la guía en 2023, este nuevo logro consolida a Balbuena y Huertas como un referente gastronómico en Sevilla y refuerza su compromiso por seguir mejorando sin perder su esencia.