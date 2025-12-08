El 8 de diciembre de 2025 quedará grabado en la memoria de Sevilla. Una jornada de júbilo por la reposición al culto de la Macarena que se palpa en cada esquina de las calles que rodean la basílica. Y en esa celebración no podía faltar la música: la del Carmen de Salteras, inseparable de la dolorosa más universal cada Madrugada. La formación ha puesto el sonido a este regreso histórico con un solemne bando anunciador. Sus músicos partieron del puente de la Barqueta para recorrer en pasacalles la ciudad hasta culminar frente al templo macareno, donde les aguardaba una multitud expectante.