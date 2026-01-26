El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha presentado este lunes los nuevos equipos de excarcelación, de última generación, que se van a entregar a ocho parques de bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla, así como de los equipos complementarios para estas mismas operaciones que se destinarán otros ocho parques. El bombero Adrián de los Santos, del parque de Mairena del Aljarafe, explica la importancia de estos equipos.