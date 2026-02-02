La borrasca Leonardo ha dejado esta mañana a Sevilla prácticamente paralizada. Desde primera hora, las fuertes rachas de viento han marcado el ritmo de una jornada complicada en la ciudad, con incidencias que se han ido encadenando a medida que avanzaban las horas. El episodio de viento ha provocado la caída de árboles y ramas, un impacto directo sobre la movilidad urbana. Esos desprendimientos han llegado a bloquear calles y avenidas principales, dificultando la circulación y alterando de forma notable el funcionamiento habitual de los desplazamientos dentro de la capital.

Las consecuencias se han notado también en los accesos. La situación ha generado importantes retenciones y ha complicado el acceso a Sevilla desde el área metropolitana, con un efecto arrastre sobre la entrada a la ciudad y el tránsito en los principales ejes viarios.