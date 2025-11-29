Cometieron los delitos en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña. Seleccionaban a personas de edad avanzada y llegaron a usar la violencia y la intimidación

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que cometía estafas con el método del “tocomocho” y la “estampita” en las provincias de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña. Han sido detenidas seis personas e investigadas otras tres, por los delitos de pertenencia a organización criminal, robos con violencia e intimidación, estafa continuada, falsedad de documentos y tenencia ilícita de armas.

Estas actuaciones, situadas dentro del marco del Plan Mayor de Seguridad, comenzaron a finales del verano pasado, después de que los investigadores tuvieran conocimiento de dos delitos de robo con violencia ocurridos en la localidad de Lebrija (Sevilla).

Los autores viajaban de forma itinerante por todo el territorio nacional y seleccionaban a víctimas de avanzada edad, por su especial vulnerabilidad, para cometer los delitos. Lo hacían por medio de las técnicas de estafa conocidas como “tocomocho” y “la estampita”, y en ocasiones llegaron a emplear violencia e intimidación. En total, lograron sustraer más de 50.000 euros.