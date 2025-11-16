EL TIEMPO
Estas son las diez localidades de Sevilla en las que más llovió este sábado

Celebración de los jugadores del Sevilla C en el vestuario

El tercer filial sevillista llevaba sin ganar desde la segunda jornada

Todas las lesiones de Tanguy Nianzou en el Sevilla FC

El once del Sevilla C ante la UD Tomares / Sevilla FC

El Sevilla C conseguía este domingo ante la UD Tomares su tercera victoria de la temporada. Los de David Arteaga no sumaban de a tres desde la segunda jornada, habiendo ganado también la primera. La celebración de los blanquirrojos, imitando el famoso "los tres puntos al bolsillo" de Djené, ha estado liderada por el mediocentro Dani da Costa, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña la noticia.

