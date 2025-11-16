El Sevilla C conseguía este domingo ante la UD Tomares su tercera victoria de la temporada. Los de David Arteaga no sumaban de a tres desde la segunda jornada, habiendo ganado también la primera. La celebración de los blanquirrojos, imitando el famoso "los tres puntos al bolsillo" de Djené, ha estado liderada por el mediocentro Dani da Costa, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña la noticia.