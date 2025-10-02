Así es Cha 1107-7626, un planeta errante que crece a ritmo récord
Así es Cha 1107-7626, un planeta errante a unos 620 años luz de distancia, entre 5 y 10 veces más masivo que Júpiter y que no orbita alrededor de ninguna estrella.
Está devorando material de un disco que lo rodea y, utilizando el VLT de la ESO, los astrónomos han descubierto que ahora lo hace a un ritmo de seis mil millones de toneladas por segundo, el más rápido jamás detectado.
El equipo sospecha que fuertes campos magnéticos podrían estar canalizando material hacia el planeta, algo que solo se observa en las estrellas.