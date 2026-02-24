Además de grafitis, Biris Norte ha llenado los aledaños del Estadio de La Cartuja de cintas roja con su nombre, a cinco días del Gran Derbi sevillano que enfrentará a Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club. Los bajos del puente de la SE - 30 donde parte de la afición verdiblanca realiza la previa antes de los encuentros de su equipo han aparecido llenas de simbología perteneciente al grupo ultra del eterno rival.