Cintas de Biris Norte en los alrededores de La Cartuja
El feudo cartujano ha aparecido lleno de grafitis y cintas del grupo ultra vinculado al Sevilla FC
La Cartuja aparece grafiteada con el logo de Biris Norte
Además de grafitis, Biris Norte ha llenado los aledaños del Estadio de La Cartuja de cintas roja con su nombre, a cinco días del Gran Derbi sevillano que enfrentará a Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club. Los bajos del puente de la SE - 30 donde parte de la afición verdiblanca realiza la previa antes de los encuentros de su equipo han aparecido llenas de simbología perteneciente al grupo ultra del eterno rival.