En una semana tan tensa como suele ser la previa del Gran Derbi entre Real Betis Balompié y Sevilla Fútbol Club, el Estadio de La Cartuja ha aparecido grafiteado con símbolos de Biris Norte y cintas rojas, pertenecientes al grupo ultra vinculado al cuadro nervionense. Tras los incidentes ocurridos en el encuentro de ida, parece bastante probable que el encuentro de vuelta tenga sus pormenores entre radicales de ambas aficiones en los días previos al choque.