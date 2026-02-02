Directo
Incidencias y aviso amarillo por la borrasca Leonardo en Sevilla

Colas kilométricas sentido Sevilla en la AP-4 desde Los Palacios por desprendimiento de árboles

Hacia Sevilla hay habilitado un sólo carril.

El tráfico está cortado al completo en sentido Cádiz.

M. G.

02 de febrero 2026 - 09:57

