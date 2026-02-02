Ir al contenido
Directo
Incidencias y aviso amarillo por la borrasca Leonardo en Sevilla
Colas kilométricas sentido Sevilla en la AP-4 desde Los Palacios por desprendimiento de árboles
Hacia Sevilla hay habilitado un sólo carril.
El tráfico está cortado al completo en sentido Cádiz.
Colas kilométricas sentido Sevilla en la AP-4 desde Los Palacios por desprendimiento de árboles
Lo último
Jessica Bueno da un paso adelante con Roberto Mendoza: Sus primeras imágenes en una cita muy especial
La ratio máxima en Infantil de tres años será de 22 alumnos por aula para el próximo curso
La Audiencia Nacional inadmite la querella de Hazte Oír contra Zapatero por su presunta colaboración con Maduro
Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos y no es por no llevar la Baliza V-16: la Guardia Civil intensifica la vigilancia con los 'coches chicle'