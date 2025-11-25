La reapertura del cruce entre Teodosio y Juan Rabadán ha devuelto algo de movimiento a una zona que durante nueve meses permaneció prácticamente bloqueada por las obras de renovación de redes. Pero para los comerciantes del entorno, el alivio llega tarde. Marco, dueño del estudio Bonatti House Tattoo, resume el impacto: "De 100 a 0". La desaparición total del tránsito peatonal hundió sus ingresos y la acumulación de maquinaria, contenedores y un baño químico dejó el espacio "sin limpieza ninguna".

Ricardo, propietario de la histórica Bodega San Lorenzo y del restaurante Ta plato, asegura que la situación ha sido "tremenda". Durante meses, la calle estuvo ocupada como zona de acopio, lo que impedía el paso de clientes y anulaba reservas. "Parecía desolado; nadie sabía que seguíamos abiertos", explica.

Aunque la reapertura ha traído algo de vida, los negocios coinciden: la recuperación será lenta tras un aislamiento que consideran injusto y devastador.