El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado esta semana las obras de mejora del firme en la Nacional IV, a su paso por los municipios sevillanos de Los Palacios y Villafranca y Utrera. La actuación, que supone una inversión de 1,4 millones de euros, contempla la renovación de más de cuatro kilómetros de asfalto, la reposición de la señalización y la colocación de geomallas para reforzar los arcenes. Durante los trabajos, que se extenderán previsiblemente hasta el 24 de octubre, se establecerán cortes alternos de tráfico de lunes a viernes, mientras que los fines de semana no habrá restricciones.