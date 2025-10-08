Comienzan las obras en la Nacional IV a su paso por Los Palacios y Utrera: cortes de tráfico hasta el 24 de octubre
El Ministerio de Transportes invierte 1,4 millones de euros en la rehabilitación de más de cuatro kilómetros de firme para mejorar la seguridad y el confort de la vía
Transportes inicia las obras de mejora del firme de la Nacional 4 en Los Palacios y Utrera por 1,4 millones de euros
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado esta semana las obras de mejora del firme en la Nacional IV, a su paso por los municipios sevillanos de Los Palacios y Villafranca y Utrera. La actuación, que supone una inversión de 1,4 millones de euros, contempla la renovación de más de cuatro kilómetros de asfalto, la reposición de la señalización y la colocación de geomallas para reforzar los arcenes. Durante los trabajos, que se extenderán previsiblemente hasta el 24 de octubre, se establecerán cortes alternos de tráfico de lunes a viernes, mientras que los fines de semana no habrá restricciones.